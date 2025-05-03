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Норвежский журналист Сальтведт назвал Вяльбе лидером прошлого

Норвежский журналист Сальтведт назвал главу ФЛГР Вяльбе лидером прошлого.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Журналист и комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт в разговоре с РИА Новости назвал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе лидером прошлого, отметив, что понимает негативное отношение телекомментатора Дмитрия Губерниева к ней.

Вяльбе ранее заявила, что готова идти на выборы президента организации в 2026 году. Трехкратная олимпийская чемпионка отметила, что не видит ничего зазорного в том, чтобы конкурировать с заявившим о желании возглавить федерацию Губерниевым, ранее не раз ее жестко критиковавшим.

«Не удивлен тому, как Губерниев относится к Вяльбе. Она подвергается заслуженной критике за то, как руководит федерацией. Сильные мира сего сыты по горло ей и ее позицией. Она — лидер прошлого, как бы не прошли будущие выборы с ней и Губерниевым», — сказал Сальтведт.