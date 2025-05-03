Норвежский журналист Сальтведт назвал Вяльбе лидером прошлого

«Не удивлен тому, как Губерниев относится к Вяльбе. Она подвергается заслуженной критике за то, как руководит федерацией. Сильные мира сего сыты по горло ей и ее позицией. Она — лидер прошлого, как бы не прошли будущие выборы с ней и Губерниевым», — сказал Сальтведт.