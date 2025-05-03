Вяльбе о словах Клебо про россиян: Его дело кататься на лыжах, а не рассуждать

«Никак на это не реагирую. Его дело — кататься на лыжах, а не рассуждать. Удобно делить медали без россиян? Это логично. Они зарабатывают деньги. Помимо всего прочего их главное занятие — зарабатывать. Когда есть возможность зарабатывать больше и легче, какие к ним могут быть претензии — все логично», — сказала Вяльбе «СЭ».