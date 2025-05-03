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Вяльбе о словах Клебо про россиян: Его дело кататься на лыжах, а не рассуждать

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» отреагировала на высказывание Йоханнеса Клебо о российских спортсменах.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Клебо заявил, что считает возможный допуск российских лыжников несправедливым на фоне текущих событий.

«Никак на это не реагирую. Его дело — кататься на лыжах, а не рассуждать. Удобно делить медали без россиян? Это логично. Они зарабатывают деньги. Помимо всего прочего их главное занятие — зарабатывать. Когда есть возможность зарабатывать больше и легче, какие к ним могут быть претензии — все логично», — сказала Вяльбе «СЭ».

Российские и белорусские лыжники отстранены от соревнований под эгидой FIS с марта 2022 года.