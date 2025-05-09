FIS не рассматривает выдачу wild card российским лыжникам для участия в Олимпиаде

«Что касается июньского конгресса FIS, то вопрос статуса российских и белорусских атлетов теоретически может быть рассмотрен. Выдача специальных приглашений (wild card) российским лыжникам для участия в Олимпийских играх на данный момент не обсуждается», — приводит «ВсеПроСпорт» слова представителя FIS.
Российские и белорусские спортсмены отстранены от турниров под эгидой FIS с весны 2022 года. 10 марта сообщалось, что организация пока не планирует допускать россиян и белорусов до соревнований.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Международный олимпийский комитет (МОК) при допуске россиян будет учитывать позицию международных федераций по отдельным видам спорта.