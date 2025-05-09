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FIS не рассматривает выдачу wild card российским лыжникам для участия в Олимпиаде

В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявили, что вопрос выдачи специальных приглашений россиянам для участия в зимней Олимпиаде-2026 не был включен в повестку заседания организации, которое прошло 16 апреля.

Источник: Reuters

«Что касается июньского конгресса FIS, то вопрос статуса российских и белорусских атлетов теоретически может быть рассмотрен. Выдача специальных приглашений (wild card) российским лыжникам для участия в Олимпийских играх на данный момент не обсуждается», — приводит «ВсеПроСпорт» слова представителя FIS.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от турниров под эгидой FIS с весны 2022 года. 10 марта сообщалось, что организация пока не планирует допускать россиян и белорусов до соревнований.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Международный олимпийский комитет (МОК) при допуске россиян будет учитывать позицию международных федераций по отдельным видам спорта.