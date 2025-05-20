Вяльбе ответила, верит ли, что российским лыжникам предоставят уайлд-кард на Олимпиаду

— Я ничего не знаю, так как не работаю в МОК, а решает он. Не знаю, чем МОК сейчас занимается. По-моему, МОК не обсуждает вопрос возвращения россиян на Олимпиаду, потому что в июне новый президент вступит в должность. Мне кажется, что это всё решается даже не на уровне МОК, —приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».