«Нищеброды за 140 тысяч»: Губерниев накинулся на Вяльбе за слова про зарплату Большунова

«Мне кажется, стыдно говорить такие вещи, Елена Валерьевна. Нищеброды за 140 тысяч рублей, при этом спортсмены деньги на одежду и еду практически не тратят. Ну окей, шикарно живете. Федерация лыжных гонок России — богатая федерация», — заявил он.