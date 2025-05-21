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Вяльбе оценила конфликт Большунова и Устюгова: «Какая-то фигня. Они взрослые мужики, а не дети в саду»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение о конфликте между известными отечественными спортсменами Сергеем Устюговым и Александром Большуновым.

Источник: Getty Images

Ранее Устюгов признавал, что между ними и Большуновым существует неприязнь.

«Большунов и Устюгов — взрослые мужики, которые должны разобраться между собой. Только зря они выносят это в СМИ. Это никому не нужно.

Я с ними по этому поводу не общалась. Это два взрослых мужика. Для меня вообще странно, что все это происходит и выливается в СМИ. Какая-то фигня полная. Устюгов и Большунов не маленькие дети в саду, которых надо посадить за стол и объяснить, что такое хорошо, а что — плохо», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.