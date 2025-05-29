Ишмуратова заявила о поддержке Вяльбе перед выборами главы ФЛГР

«Однозначно я на стороне Елены Валерьевны, потому что она действительно великая женщина, великая спортсменка. При её руководстве федерация заработала по-новому, потому что до её прихода был видимый спад. Её заслуга в том, что она подняла федерацию с колен, в том, что у нас появились трёхкратные олимпийские чемпионы в виде Александра Большунова, это всё её работа и работа команды. Поэтому умалять достоинства как трёхкратной олимпийской чемпионки, как замечательного президента федерации я не могу.



Считаю, каждый должен работать в своём направлении: Дмитрий Губерниев — комментировать, ведь он считается лучшим спортивным комментатором в нашей стране, а Елена Валерьевна пусть командует федерацией», — приводит слова Ишмуратовой «РИА Новости Спорт».