В норвежских лыжах страшный финансовый кризис. Что там происходит на самом деле?

Я понимаю, что люди расстроены, разочарованы и злы. И сама это чувствую. Это должен был быть праздник, который подарил бы нам солидную прибыль на развитие спорта для детей и молодёжи. Но всё вышло не так. Я извиняюсь перед всеми. Больно осознавать, что мы не выполнили обещанное в финансовом отношении, когда нам удалось сделать так много всего другого. Теперь для меня важно помочь навести порядок", — заявила председатель оргкомитета Осне Хавнелид.