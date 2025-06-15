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Пятикратный олимпийский чемпион Клебо женится: сделал предложение спустя 8 лет отношений

Когда свадьба?

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо сделал предложение своей девушке Пернилле Досвик. Это стало во многом неожиданностью, потому что пара уже давно вместе.

Восемь лет спустя

О знаменательном событии Клебо рассказал сам в социальных сетях. Он опубликовал селфи с Перниллой, на котором видно кольцо, и подписал фотографию: «2025 год все лучше и лучше».

Кроме того, Йоханнес опубликовал несколько снимков невесты и скриншот из фитнес-приложения. По нему видно, что в момент предложения пульс Клебо подскочил до 175 ударов в минуту — спортсмен сильно волновался.

По данным VG, лыжник сделал предложение на норвежском курорте Скейкампен — в 2020 году пара купила там дом.

Дети будут нескоро

Клебо и Досвик встречаются с 2017 года, за это время они неоднократно рассказывали о своих отношениях. Так, в интервью VG Пернилла поделилась, что пока не хочет детей.

«Они появятся через несколько лет. Я люблю детей, но не на постоянной основе. К тому же завести их сейчас означает быть немного матерью-одиночкой. Йоханнес 250 дней в году в разъездах, я не готова к этому», — рассказывала девушка.

Спортсмен не настаивает. «Неважно, когда я буду готов к такой жизни. Важно, когда будет готова она. Я не могу представить, как мы доберемся туда с той жизнью, которой живем сейчас. Как она и говорит: до этого еще далеко», — говорил Клебо о планах на отцовство.

В январе у лыжника и его девушки произошел забавный эпизод — Клебо победил на «Тур де Ски», но не стал обниматься с Перниллой, которая болела за него на трибунах. Не из-за обиды — а из соображений безопасности.

«Пока Пернилла здорова, проблем нет. Но после того как она побывала в Мадриде и встретила Новый год с друзьями, контакт с ней — больший риск, чем мне хотелось бы. На самом деле это не моя инициатива — она сама пока хочет сохранять дистанцию. Сейчас у нас будет два или три дня, когда я буду жить один, а Пернилла, полагаю, проведет время с мамой и папой. Так что я, скорее всего, вскоре отправлюсь в изоляцию. А потом не факт, что мы увидимся до чемпионата мира. Придется подождать и посмотреть, чем закончится ее путешествие в Испанию», — рассказал Йоханнес в интервью VG.

Так что встречаться с олимпийским чемпионом на практике не так уж просто. И неизвестно, когда теперь после предложения будет свадьба.

Егор Сергеев