Пятикратный олимпийский чемпион Клебо женится: сделал предложение спустя 8 лет отношений

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо сделал предложение своей девушке Пернилле Досвик. Это стало во многом неожиданностью, потому что пара уже давно вместе.
Восемь лет спустя
О знаменательном событии Клебо рассказал сам в социальных сетях. Он опубликовал селфи с Перниллой, на котором видно кольцо, и подписал фотографию: «2025 год все лучше и лучше».
Кроме того, Йоханнес опубликовал несколько снимков невесты и скриншот из фитнес-приложения. По нему видно, что в момент предложения пульс Клебо подскочил до 175 ударов в минуту — спортсмен сильно волновался.
По данным VG, лыжник сделал предложение на норвежском курорте Скейкампен — в 2020 году пара купила там дом.
Дети будут нескоро
Клебо и Досвик встречаются с 2017 года, за это время они неоднократно рассказывали о своих отношениях. Так, в интервью VG Пернилла поделилась, что пока не хочет детей.
«Они появятся через несколько лет. Я люблю детей, но не на постоянной основе. К тому же завести их сейчас означает быть немного матерью-одиночкой. Йоханнес 250 дней в году в разъездах, я не готова к этому», — рассказывала девушка.
Спортсмен не настаивает. «Неважно, когда я буду готов к такой жизни. Важно, когда будет готова она. Я не могу представить, как мы доберемся туда с той жизнью, которой живем сейчас. Как она и говорит: до этого еще далеко», — говорил Клебо о планах на отцовство.
В январе у лыжника и его девушки произошел забавный эпизод — Клебо победил на «Тур де Ски», но не стал обниматься с Перниллой, которая болела за него на трибунах. Не из-за обиды — а из соображений безопасности.
«Пока Пернилла здорова, проблем нет. Но после того как она побывала в Мадриде и встретила Новый год с друзьями, контакт с ней — больший риск, чем мне хотелось бы. На самом деле это не моя инициатива — она сама пока хочет сохранять дистанцию. Сейчас у нас будет два или три дня, когда я буду жить один, а Пернилла, полагаю, проведет время с мамой и папой. Так что я, скорее всего, вскоре отправлюсь в изоляцию. А потом не факт, что мы увидимся до чемпионата мира. Придется подождать и посмотреть, чем закончится ее путешествие в Испанию», — рассказал Йоханнес в интервью VG.
Так что встречаться с олимпийским чемпионом на практике не так уж просто. И неизвестно, когда теперь после предложения будет свадьба.
Егор Сергеев