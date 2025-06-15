Пятикратный олимпийский чемпион Клебо женится: сделал предложение спустя 8 лет отношений

«Пока Пернилла здорова, проблем нет. Но после того как она побывала в Мадриде и встретила Новый год с друзьями, контакт с ней — больший риск, чем мне хотелось бы. На самом деле это не моя инициатива — она сама пока хочет сохранять дистанцию. Сейчас у нас будет два или три дня, когда я буду жить один, а Пернилла, полагаю, проведет время с мамой и папой. Так что я, скорее всего, вскоре отправлюсь в изоляцию. А потом не факт, что мы увидимся до чемпионата мира. Придется подождать и посмотреть, чем закончится ее путешествие в Испанию», — рассказал Йоханнес в интервью VG.