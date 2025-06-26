Удивительно, что бундесвер не опровергает эти обвинения, даже наоборот — признаёт вину. Вооружённые силы даже опубликовали список нарушений, которые привели к тому, что Карль приняла запрещённый препарат. Оказалось, что на чемпионат мира среди военнослужащих бундесвер заказывал Mucosolvan, но аптека по ошибке прислала не то лекарство. Этого никто не заметил, потому что медицинские чемоданчики на турнир собирал неподготовленный персонал. Когда Карль заболела, врач увидел, что им положили не те препараты, однако найти им альтернативу в Андерматте не смог. В условиях цейтнота доктор дал Виктории имеющийся Spasmo Mucosolvan, но не сказал о содержании допинга в нём и не попытался оформить терапевтическое исключение (TUE).