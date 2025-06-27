Савелий Коростелев: На 95% верю в разбан в следующем сезоне

Следующий сезон в зимних видах спорта будет олимпийским, но пока неясно, сколько россиян будет допущено до Игр-2026 в Италии. Остается неопределенность и в отношении лыжников, один из которых молодой Савелий Коростелев уже готовится к сезону-2025/26, который стартует в конце ноября. 21-летний спортсмен до бана от февраля 2022 года успел выиграть два золота юниорского чемпионата мира, а на взрослом уровне в последние три сезона одержал несколько побед в чемпионате страны, составив конкуренцию трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову. В интервью «Известиям» Коростелев оценил шансы на допуск россиян в следующем сезоне, рассказал о целях в случае попадания на Олимпиаду и объяснил, как его прогрессу способствует возможность соревноваться с Большуновым.
— Как оцените прошлый сезон в своем исполнении?
— На четыре балла из пяти. Не хватило только личной победы в чемпионате России. Не получилось.
— Но в целом довольны своими результатами?
— Да, совершенно доволен. Прогресс у меня есть, появляется небольшая стабильность в результатах. Осталось добавить исключительно в гонках, и тогда всё — можно будет еще на большее претендовать.
— Следите за международными новостями, касающимися отстранения наших лыжников?
— Конечно.
— На сколько оцените разбан в следующем сезоне?
— На 95%.
— Почему так оцениваете?
— Внутренние ощущения.
— То есть это не связано с заявлениями мировых политиков, с какими-то сигналами от международных спортивных чиновников?
— Нет, не связано. Я за политикой вообще не слежу и не хочу это обсуждать. Просто интуитивно чувствую, что шансы вернуться на международную арену в следующем сезоне довольно высокие. Поэтому с оптимизмом смотрю в будущее. А там уже увидим, какие решения будут приняты.
— Говорят, что у России в мужских лыжах на Олимпиаде будет всего одна квота, и нашей федерации придется выбирать между вами и Александром Большуновым.
— Нет, я не согласен с этим. Существует очень много разных мнений на этот счет. Будем ждать решения со стороны международных организаций. Всё может быть, поэтому пока не хочу заранее что-то рассуждать на этот счет.
— После разбана, если он состоится в следующем сезоне, насколько быстро сможете начать биться за серьезные места на международной арене?
— Нам нужно время на то, чтобы адаптироваться. Но я уверен, что мы сможем это сделать к Олимпиаде.
— За прошедшие три года с момента бана внутренние соревнования помогали держать уровень?
— Я лично только прогрессировал, потому что рядом у меня был такой ориентир, как Саша Большунов. Спасибо ему, что он с нами бегает (смеется). Показывает, что у него все-таки есть мотивация. Поэтому я надеюсь, что мы вернемся в международные соревнования все вместе и будем там еще сильнее, чем были раньше.
— Большунов очень тяжело выступал зимой, пропускал старты по состоянию здоровья, имел долгую серию без побед, но к концу сезона, ближе к марту, набрал форму и вновь выигрывал одну гонку за другой. Тяжело было бороться за первое место с таким Александром?
— Нет, с Сашей можно было биться и в конце сезона, когда он вновь стал побеждать. Просто у нас всех, у других лыжников, включая меня, была определенная усталость к этому моменту, что-то не получалось. Поэтому возникли сложности. Но Большунов всё равно молодец, что смог вернуться на свой уровень. И замечательно, что нам удалось побегать рядом с Сашей в его лучшем состоянии. Вопрос в том, был ли это максимум у него в конце сезона. Может быть, он еще не дошел тогда до своего пика, может быть, мы просто к нему подтянулись. Хотелось бы думать, что второе, что всё дело в нас.
— К предстоящему сезону предпочитаете готовиться с мыслями, что шанс поехать на Олимпиаду будет?
— Да, иначе зачем вообще выходить на трассу, если ты не веришь в лучшие варианты. Поэтому у меня очень активная подготовка к сезону, даже сбор в Австрии оплатил самостоятельно. Надеюсь, что будет шанс поучаствовать в международных стартах и попасть на Олимпиаду. Олимпийские игры — это главное соревнование для каждого спортсмена. Хочется там выступать и выиграть медаль. Нацелен именно на это и максимально серьезно готовлюсь к сезону.
— Следили в прошлом сезоне за этапами Кубка мира и чемпионатом мира? Можете оценить, как могли бы там выступать, за какие места бороться?
— Это сложно сказать. Я слежу за международными стартами, примерно представляю уровень лыжников на них. Но нельзя оценить свои шансы, не посоревновавшись с ними. Там другие условия, другие трассы, иногда другая погода. Поэтому что-то можно будет сказать, только когда я поучаствую в этих стартах. Хочется верить, что быстро смогу начать бороться за медали. Но свои шансы можно будет оценить, только когда нас допустят туда.
Алексей Фомин