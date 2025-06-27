Савелий Коростелев: На 95% верю в разбан в следующем сезоне

— Нет, с Сашей можно было биться и в конце сезона, когда он вновь стал побеждать. Просто у нас всех, у других лыжников, включая меня, была определенная усталость к этому моменту, что-то не получалось. Поэтому возникли сложности. Но Большунов всё равно молодец, что смог вернуться на свой уровень. И замечательно, что нам удалось побегать рядом с Сашей в его лучшем состоянии. Вопрос в том, был ли это максимум у него в конце сезона. Может быть, он еще не дошел тогда до своего пика, может быть, мы просто к нему подтянулись. Хотелось бы думать, что второе, что всё дело в нас.