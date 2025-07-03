В Норвегии не исключили участие российских лыжников на ОИ-2026: «Но Большунова вряд ли допустят»

«Возможно, некоторые российские лыжники смогут принять участие в Олимпийских играх в качестве нейтральных спортсменов, но это не будут такие звезды, как Александр Большунов. Он связан с армией, поэтому навряд ли его допустят, даже если это будет очень полезно для уровня соревнований. Новый президент МОК Кирсти Ковентри, естественно, это знает. Последнее слово все равно останется за FIS, и, боюсь, они не будут столь мягки в этом вопросе, как МОК», — приводит слова Сальтведта РИА Новости.