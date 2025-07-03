Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Норвегии не исключили участие российских лыжников на ОИ-2026: «Но Большунова вряд ли допустят»

Журналист и комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт предположил, что отдельные российские лыжники будут допущены до участия в Олимпийских играх-2026 в Италии. Но это, по его мнению, не касается Александра Большунова, так как трехкратный олимпийский чемпион выступает за ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

«Возможно, некоторые российские лыжники смогут принять участие в Олимпийских играх в качестве нейтральных спортсменов, но это не будут такие звезды, как Александр Большунов. Он связан с армией, поэтому навряд ли его допустят, даже если это будет очень полезно для уровня соревнований. Новый президент МОК Кирсти Ковентри, естественно, это знает. Последнее слово все равно останется за FIS, и, боюсь, они не будут столь мягки в этом вопросе, как МОК», — приводит слова Сальтведта РИА Новости.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований после начала СВО на Украине в феврале 2022 года. Решение о их допуске на Игры-2026 до сих пор не принято.