Вяльбе рассказала о серьезных проблемах Большунова

Во время интервью, которое опубликовала телерадиокомпания «ЗВЕЗДА», Вяльбе в числе прочего высказалась по поводу известного российского лыжника Александра Большунова, являющегося трехкратным олимпийским чемпионом.
Вяльбе: У Саши, к сожалению, серьезные проблемы со спиной. И я думаю, он немножко переоценил свои возможности все время быть с семьей, привозить семью, жить вместе с ребенком — это тоже достаточно сложно. Каким бы ты сильным не был. Я не могу Сашке предъявить таких претензий, что он может почивать на лаврах. Он у нас не тот спортсмен. Саня — пример для всех. Выходя на любую гонку, какого бы уровня она ни была, он всегда хочет выиграть. И как он расстраивается, когда он это не делает. У него этот год достаточно сложный еще и потому, что все циклики… Можно массу примеров привести — например, мой 97-й год фееричный, а следующий год абсолютно провальный. У него предыдущий год, когда он 27 гонок выиграл в течение сезона, а проиграл только две гонки. И этот сезон был, конечно, немножко другим. Саня заряжен всегда, какие бы соревнования не были.
Фетисов: Величайший спортсмен. Хотелось бы, чтобы он не заканчивал, а наоборот, был символом сегодня.
Вяльбе: Да нет. Чего ему заканчивать? Он молодой парень, все нормально. Он очень сильный, он очень переживательный. Может быть, даже я до конца и не понимаю, как им тяжело. Все-таки я не была в такой ситуации. Но я верю, что они сильные люди. Сильные духом люди, которые даже такие тяготы все равно вынесут с достоинством. Может быть, это даже даст еще больший импульс для того, чтобы, вернувшись, показать, что мы самые крутые.