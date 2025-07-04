Вяльбе рассказала о серьезных проблемах Большунова

Вяльбе: У Саши, к сожалению, серьезные проблемы со спиной. И я думаю, он немножко переоценил свои возможности все время быть с семьей, привозить семью, жить вместе с ребенком — это тоже достаточно сложно. Каким бы ты сильным не был. Я не могу Сашке предъявить таких претензий, что он может почивать на лаврах. Он у нас не тот спортсмен. Саня — пример для всех. Выходя на любую гонку, какого бы уровня она ни была, он всегда хочет выиграть. И как он расстраивается, когда он это не делает. У него этот год достаточно сложный еще и потому, что все циклики… Можно массу примеров привести — например, мой 97-й год фееричный, а следующий год абсолютно провальный. У него предыдущий год, когда он 27 гонок выиграл в течение сезона, а проиграл только две гонки. И этот сезон был, конечно, немножко другим. Саня заряжен всегда, какие бы соревнования не были.