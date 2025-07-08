Норвежский журналист: Вяльбе внесла вклад в скептическое отношение к российским лыжам

"Вяльбе права в том, что поддержка России в Совете FIS находится на рекордно низком уровне. И мне жаль это констатировать, но сама Вяльбе внесла значительный вклад в скептическое отношение к российскому лыжному спорту после некоторых своих нелепых заявлений, в том числе о бомбёжке Лондона. После таких заявлений никто не хочет приглашать подобных людей возвращаться в международный спорт до того, как в этом действительно возникнет необходимость. Российским лыжникам в наши дни не нужен сторонник жёсткой линии, как Вяльбе, им нужна искусная дипломатия.