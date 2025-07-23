«Русский медведь снова зарычал». В Норвегии отреагировали на сбор Большунова в Италии

«В феврале Александр Большунов отправился на высотный сбор в Италию перед чемпионатом мира в Тронхейме. Это был первый раз, когда звезда (публично) оказался за пределами России после начала СВО. Он также отправился в турне под стартовым номером. Возвращение Большунова было своего рода заявлением. И теперь русский медведь снова всерьёз зарычал.



Есть два сценария, которые изначально назывались “план А” и “план Б”. Сборы в Италии, Германии и Австрии — являются частью плана А. А непосредственно перед стартом Чемпионата мира в Финляндии все российские спортсмены отправятся на тренировочный сбор в фински Куусамо и Муонио.



Они поставили перед собой задачу быть там, когда пройдёт стартовый этап Кубка мира. И, возможно, что ещё важнее: когда в Италии будет зажжён олимпийский огонь в феврале 2026 года», — написал Харстад в статье для TV2.