Губерниев хочет убрать Вяльбе: а многие ли лыжники за него? Изучаем публичные выступления

Член президиума ФЛГР Сергей Крянин (ВсеПроСпорт): «Не знаю, как завершатся эти выборы, но я за системный подход. Знаю изнутри, как выстроена работа организации в деталях и тонкостях, и буду за эту систему голосовать. Пока не вижу в заявлениях Дмитрия Губерниева предвыборной программы. Да, он много говорит о детско-юношеском спорте — это правильно. Но вопрос — как именно поднять его на новый уровень. У Елены Валерьевны есть это понимание, ничего нового придумывать тут не надо. Если каждая образовательная школа подружится с лыжной базой, все будет налаживаться. Губерниев может привести спонсоров? Безусловно, финансирование необходимо. Но сегодня спонсор есть, а завтра он ушел. Если вы обеспечили школы лыжами, на следующий день это надо будет делать вновь. Поэтому это должно финансироваться на уровне госзаданий, а спонсорские деньги — это скорее помощь».