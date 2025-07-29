Губерниев хочет убрать Вяльбе: а многие ли лыжники за него? Изучаем публичные выступления

Обычно в межсезонье внимания к лыжным гонкам становится меньше, но не в 2025 году. Вот взять летний чемпионат России в Казани. Ажиотажа вокруг него столько, что приехать решила даже олимпийская чемпионка Наталья Терентьева. А блогеры добились организации показа — пусть и в интернете.
Есть еще и не менее интересная тема, связанная с выборами президента лыжной федерации в 2026 году. И претендует на это место не только Елена Вяльбе.
Подогревать интерес к предстоящему важному событию стал комментатор Дмитрий Губерниев. Он решил, что хочет сместить Вяльбе с поста главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Губерниеву кажется, что Вяльбе, которая является президентом ФЛГР с 2010 года, не справляется со своими прямыми обязанностями.
«С бардаком, который был в Казани со стороны ФЛГР, надо кончать. Я всерьез задумываюсь над тем, чтобы продолжить более интенсивную работу по своему выдвижению на пост президента Федерации лыжных гонок России. Больше такого непрофессионализма не будет, я наведу порядок. За три дня я сделаю наши лыжи стерильными, блестящими и профессиональными», — сказал Губерниев «Матч ТВ».
После этого Губерниев начал активно говорить о своих планах в качестве босса ФЛГР. Он заявил, что хочет объединится с крупным бизнесом, найти спонсоров и сделать атмосферу в наших лыжах очень бодрой. И все это с уверенностью в своей победе на выборах, которые должны состояться в 2026 году. Губерниев даже подал заявку на вступление в Федерацию лыжных гонок Московской области, чтобы у него была возможность стать кандидатом на пост президента ФЛГР.
«Получив десятки предложений от различных регионов РФ и тысячи слов поддержки, принял решение стать самым твердым членом Федерации лыжных гонок родного Подмосковья! Отсюда в искрометном стиле буду захватывать плацдарм во Всероссийской лыжной Федерации! Губерниев, Россия, Подмосковье, Лыжи! Лыжной стране нужны перемены! И они будут», — написал комментатор в своем телеграм-канале, приложив скрин заявления.
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Комментатор не снижает градус напряжения уже несколько месяцев. Дошло до того, что он нашел как своих сторонников, так и противников. Причем последних из медийных спортивных личностей, кажется, гораздо больше.
Лыжница Юлия Ступак (Матч ТВ): «Дело не в Дмитрии или ком‑то еще. Елена Валерьевна очень хорошо выполняет свою работу. Во главе федерации вижу только ее. Хочу, чтобы она продолжала работать».
Лыжник Денис Спицов (Подкаст «3X | Биатлон»): «Шансов, наверное, нет. Все равно решает президиум. Кто за него будет голосовать? Я — нет. Для меня лично и для всей команды Елена Валерьевна сделала столько, сколько Губерниев даже пообещать не сможет».
Биатлонист Максим Цветков (Матч ТВ): «Елену Валерьевну Вяльбе любят и поддерживают многие регионы и спортсмены. Сомневаюсь, что Дима может с ней посоперничать. Я понимаю Губерниева, он хочет, чтобы лыжники были более открытыми, более медийными. Я разговаривал с ребятами, им не очень это надо. Может, есть какие‑то отдельные личности, но они и сами могут выделиться. Неправильно, чтобы на этом настаивала федерация».
Лыжница Анастасия Кулешова (СЭ): «Никак. Нейтрально. Просто как белый шум. Я знаю, сколько Елена Валерьевна сделала для лыж. Вижу, как она относится к спортсменам и как много делает для нас. Это колоссальный труд. Думаю, что его немногие замечают. Мне кажется, что ее никто не сможет заменить. Она очень классный руководитель. Ты понимаешь, что пока она у руля, у нас будет все хорошо. Мы как за каменной стеной, потому что знаем, что она нас от всего защитит и предоставит нам наилучшие возможности, которые есть на данный момент».
Член президиума ФЛГР Сергей Крянин (ВсеПроСпорт): «Не знаю, как завершатся эти выборы, но я за системный подход. Знаю изнутри, как выстроена работа организации в деталях и тонкостях, и буду за эту систему голосовать. Пока не вижу в заявлениях Дмитрия Губерниева предвыборной программы. Да, он много говорит о детско-юношеском спорте — это правильно. Но вопрос — как именно поднять его на новый уровень. У Елены Валерьевны есть это понимание, ничего нового придумывать тут не надо. Если каждая образовательная школа подружится с лыжной базой, все будет налаживаться. Губерниев может привести спонсоров? Безусловно, финансирование необходимо. Но сегодня спонсор есть, а завтра он ушел. Если вы обеспечили школы лыжами, на следующий день это надо будет делать вновь. Поэтому это должно финансироваться на уровне госзаданий, а спонсорские деньги — это скорее помощь».
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов (ВсеПроСпорт): «Я все-таки приверженец того, что на такой должности нужно иметь профильное образование. Да и пока не вижу проблем у Вяльбе на посту главы ФЛГР. У нее все в порядке, подняла лыжи на должный уровень. Думаю, выиграть выборы у Лены будет тяжело. Ничего против Губерниева не имею, пусть пробует. Но не думаю, что Вяльбе так просто расстанется со своим постом. И повторюсь: считаю, что сапоги должен чистить сапожник».
Депутат Московской областной думы, лыжник Александр Легков (Odds.ru): «На выборах буду Елену Валерьевну поддерживать, она хорошо справляется со своими обязанностями. А за всем остальным не смотрю».
Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Ольга Завьялова (РБК): «Я не совсем это хорошо оцениваю, потому что все-таки надо в этой кухне вариться: знать лыжные гонки от и до, психологию спортсменов и то, что делается внутри команды. Да, надо обращать внимание на детский спорт в стране — где-то хорошо, а где-то совсем плохо по лыжам. Я с этим согласна, но мне эта инициатива не нравится. Если оценивать работу, то они в эти годы, когда нас убрали с мировой арены, вырулили и стараются все сделать для того, чтобы поддержать тот уровень, который позволяет выступать на мировом уровне. Также стараются проводить соревнования, находят спонсоров — за это оценка пять с плюсом».
Депутат Госдумы, конькобежка Светлана Журова (ВсеПроСпорт): «Я хорошо отношусь и к Дмитрию Губерниеву, и к Елене Вяльбе. Но меня полностью устраивает работа Вяльбе во главе федерации, она хорошо развивает лыжный спорт в стране. Международное отстранение не сильно было замечено, потому что федерация организовала много соревнований, было много трансляций. Благодаря Вяльбе никто из российских лыжников не убежал в другие страны, не сменил гражданство. Все наши лучшие лыжники дома, и это хорошо. При Елене у нас всегда были медали на международной арене, внутри страны лыжные гонки тоже на высоком уровне сейчас».
Депутат Госдумы, фигуристка Ирина Роднина (Sport24): «Предлагать он способен, а способен ли он руководить, может показать только результат, если его вдруг выберут».
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова (Р-Спорт): «Однозначно я на стороне Елены Валерьевны, потому что она действительно великая женщина, великая спортсменка. При ее руководстве федерация заработала по-новому, потому что до ее прихода был видимый спад. Ее заслуга в том, что она подняла федерацию с колен, в том, что у нас появились трехкратные олимпийские чемпионы в виде Александра Большунова, это все ее работа и работа ее команды. Поэтому умалять ее достоинства как трехкратной олимпийской чемпионки, как замечательного президента федерации я не могу. Считаю, каждый должен работать в своем направлении: Дмитрий Губерниев — комментировать, ведь он считается лучшим спортивным комментатором в нашей стране, а Елена Валерьевна пусть командует федерацией».
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Вяльбе спокойна, несмотря на такое повышенное внимание и к лыжным гонкам, и к себе. Она уже давно или не высказывается, или делает это очень нейтрально в адрес Губерниева, так как они много лет не в самых лучших отношениях. Глава ФЛГР продолжает работать, ждет выборы и не видит никаких проблем в том, что комментатор хочет посоперничать с ней.
«В конце мая‑начале июня 2026 года будут выборы, если какой‑то из регионов выдвинет меня, конечно, пойду на выборы. Полна энергии и желания. Никакого давления со стороны профессиональных лыжников или СМИ не чувствую. Если намекаете на конкретного человека, не обращаю внимания на него. Если его выдвинут, с удовольствием пойду на выборы вместе с ним. Конкуренция — это же хорошо», — заявила Вяльбе «Матч ТВ».
Губерниев же в последнее время неожиданно затих. Неужели передумал?
Виктория Дмитриева