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Бородавко объяснил, почему Большунов пропустил чемпионат России по лыжероллерам

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустил чемпионат страны по лыжероллерам из‑за профилактики травмы спины.

Источник: Carl Sandin\Zuma\TASS

«Мы решили с Александром, что нужно чуть больше внимания уделить здоровью. Чтобы те травмы, которые его преследовали в прошлом, не проявились сейчас, нужно больше заниматься восстановительными процедурами.

А гонки по времени совпадали с реабилитационными мероприятиями в Москве, поэтому было решено отказаться от участия в соревнованиях. Иначе те проблемы со спиной могли перерасти в хроническую форму и был бы повышен риск получить рецидив», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Летний чемпионат России в Казани проходит с 29 июля по 3 августа.