Бородавко объяснил, почему Большунов пропустил чемпионат России по лыжероллерам

«Мы решили с Александром, что нужно чуть больше внимания уделить здоровью. Чтобы те травмы, которые его преследовали в прошлом, не проявились сейчас, нужно больше заниматься восстановительными процедурами.



А гонки по времени совпадали с реабилитационными мероприятиями в Москве, поэтому было решено отказаться от участия в соревнованиях. Иначе те проблемы со спиной могли перерасти в хроническую форму и был бы повышен риск получить рецидив», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».