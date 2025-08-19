Volvo прекратил работу с дилером из-за фото Вяльбе

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Шведский концерн Volvo прекратил сотрудничество с дилером, продавшим вакс-грузовик сборной России по лыжным гонкам, сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на пресс-менеджера компании Клаэса Элиассона.
В начале лета Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила о покупке нового вакс-грузовика Volvo. Компания начала расследование после публикаций фотографий президента организации Елены Вяльбе рядом с машиной, поскольку концерн прекратил продажу своей продукции в России и Белоруссии.
«Мы установили, кому продали автомобиль. Это компания из страны ЕС. Мы говорили о возможных нарушениях санкций, которые, вероятно, необходимо расследовать. Этим вопросом занимаются власти страны», — сказал Элиассон.
В специально оборудованном грузовике Volvo работают сервисмены, которые готовят лыжи для спортсменов.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. В декабре в пресс-службе организации сообщили РИА Новости, что позиция по этому вопросу не изменилась. Позже глава FIS Йохан Элиаш заявил, что россиян и белорусов необходимо допустить до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов.