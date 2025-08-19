Volvo прекратил работу с дилером из-за фото Вяльбе

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. В декабре в пресс-службе организации сообщили РИА Новости, что позиция по этому вопросу не изменилась. Позже глава FIS Йохан Элиаш заявил, что россиян и белорусов необходимо допустить до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов.