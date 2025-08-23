В Норвегии выступили за возвращение россиян на турниры: «Но это должно быть на основе какого-то мирного соглашения»

"Норвегия была бы рада, если бы российские лыжники и биатлонисты бросили вызов нашим спортсменам в борьбе за олимпийскую славу, но это должно быть на основе какого-то мирного соглашения. Если это произойдет вовремя, тогда в феврале на Играх в Италии мы услышим прекрасный российский гимн. Но об этом может знать наверняка только один человек — президент Владимир Путин.
Думаю, для Дональда Трампа сценарием мечты на 2026 год было бы увидеть, как Россия получает олимпийские медали в феврале, а затем самому получить Нобелевскую премию мира в Осло в конце года«, — приводит слова Сальтведта “ВсеПроСпорт”.
Российские лыжники и биатлонисты отстранены от международных стартов с марта 2022 года. На данный момент они не допущены к участию в Олимпийских играх-2026.