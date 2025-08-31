Фетисов: «Вяльбе — великий организатор, ей нет альтернативы во главе ФЛГР»

«Работа Вяльбе в ФЛГР? Елена Валерьевна не только великая спортсменка, но и великий организатор. За нее высказываются все люди, понимающие, что такое управление спортом в России. К Вяльбе в качестве руководителя ФЛГР не может быть никаких вопросов.



Что касается заявлений Губерниева о желании стать главой федерации, то нужно понимать, что говорить и делать — две разные вещи. Ему есть, чем заниматься, так что пусть он и продолжает эту работу. Лыжи — серьезный вид спорта, требующий большого понимания. Моя позиция однозначна: альтернативы Вяльбе на этом посту нет», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.