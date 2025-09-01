Ричмонд
Норвежский журналист: «Олимпийские ворота скоро закроются для Большунова, Степановой и других российских звезд»

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт оценил шансы российских лыжников попасть на Олимпийские игры — 2026.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что спортсмены с нейтральным статусом не смогут выступить на квалификационных турнирах ОИ-2026.

«Последний вид спорта, где Россия еще может надеяться на участие своих звездных спортсменов, — это лыжи и, в частности, беговые лыжи. FIS более открыта к поиску решений, но время уходит очень быстро. Встреча FIS в Цюрихе в конце сентября должна принести позитивные сигналы, в противном случае, думаю, олимпийские ворота скоро закроются для Большунова, Степановой и других российских звезд», — сказал Салтведт «ВсеПроСпорт».