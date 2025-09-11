Снимался в порно и пил с 14: отморозок четыре раза выиграл Олимпиаду

«В пятницу вечером там и дети пьяные»
Имя Матти Нюкянена гремело в 80-е годы прошлого века — он и до сих пор непревзойденный рекордсмен по достижениям в прыжках на лыжах с трамплина. Вы сразу вспомните его, если смотрели нашумевшую лет десять назад драму «Эдди “Орел”».
Именно Нюкянен — кумир первого за 60 лет британского «летающего лыжника» на Олимпиаде — вдохновил того на исторический прыжок в 1988 году. Сам финн на тех Играх в Калгари выиграл все — два личных золота и одно командное. За четыре года до этого на Олимпиаде в Сараево Нюкянен — пятикратный чемпион мира, четырехкратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель Турне четырех трамплинов и чемпион мира по полетам. Такую коллекцию, кроме него, не собирал ни один «летающий лыжник» в истории.
Отец отправил Матти на трамплин неподалеку от их дома в Ювяскюля, когда тому было всего восемь лет. «С тех пор все, что я хотел — это прыгать, прыгать и еще раз прыгать», — вспоминал Нюкянен. Но через шесть лет в его жизни появилась еще одна страсть. Те, кто были в Финляндии, могли слышать шутку: в пятницу вечером там и дети пьяные. Хотя в Стране Суоми алкоголизм долгие годы остается реальной проблемой, которую не способны победить никакие «сухие законы», это, конечно, преувеличение. Но не в случае Нюкянена. Он впервые попробовал алкоголь в 14 лет — и с тех пор не терял к нему вкуса.
Когда великого гольфиста Тайгера Вудса разоблачили в пристрастии к беспорядочным половым связям, многие задумались — а чего бы мог достичь и так легендарный спортсмен, если бы соблюдал режим? Не проигрывал бы вообще — или, наоборот, потерял бы свою бесшабашную магию? Похожие мысли приходят и в отношении Нюкянена — если учесть, что его в звездные годы аж дважды выгоняли из сборной за алкоголизм — в 1985 и 1987 годах.
«Когда он был пьян и ему не нравилось хоть что-то, что ты говорил — он набрасывался на тебя с кулаками», — рассказывал товарищ Матти по команде Яри Пуйкконен.
«Этот человек был типичный Джекил и Хайд, — вторил биограф Нюкянена Эгон Тинер. — Когда трезвый — один из прекраснейших и дружелюбных людей, которых только можно представить. Когда пьяный — опасный и агрессивный».
Выпивка могла лишить Нюкянена всех медалей второй его Олимпиады. Нажравшись, он ограбил киоск, утащив оттуда пиво и сигареты. Но суд отнесся к чемпиону по-божески — приговорил к условному сроку. И какое-то время он пытался держать себя в руках. «Я был очень молодым, когда ко мне пришел огромный успех, — признавался Матти. — И пил, потому что мне больше нечего было делать. Я хотел забыться».
«Помогу вас все просрать за семь секунд»
После окончания карьеры четырехкратный олимпийский чемпион попытался найти себя в шоу-бизнесе. В 1992 году он переквалифицировался в певца и выпустил альбом под названием «Ночь сюрпризов», который хорошо разошелся по Финляндии. Было продано 25 тысяч копий, что позволило ему получить статус «золотого диска». В официальных музыкальных чартах страны он поднялся на 16-ю строчку, где держался два месяца.
Однако следующий альбом — «Самурай», выпущенный в 1993 году — был уже не таким успешным. Нюкянен же успел привыкнуть к сладкой жизни — и быстро растратил все, что успел заработать, как в спорте, так и вне его. Чтобы удержаться на плаву, он продал все свои медали, затем устроился певцом в местный ресторан. А когда и этого стало не хватать, стал стриптизером в ночном клубе, снялся в порнофильме — и, наконец, поступил на работу в службе «секса по телефону».
«Я работаю брачным советником, — шутил тогда Нюкянен в одном из интервью. — Если у вас дела идут хорошо, позвоните мне. Я помогу вам все просрать за семь секунд».
Естественно, эти слова бывший чемпион произнес не просто так. Женился Нюкянен шесть раз, причем на одной женщине — дважды. Мерви Тапола — так звали ту, которая терпела выходки Матти дольше всех остальных. За 12 лет жизни с буйным мужем она подавала на развод 15 раз. А однажды, в ночь на Рождество 2009 года, чуть не погибла — Нюкянен набросился на нее с ножом, а потом попытался задушить поясом от халата. За это «летающий финн» приземлился в тюрьме — сроком на 16 месяцев.
Нож вообще был не чужой для Нюкянена предмет. В самую первую отсидку — на два с лишним года — финн отправился в 2004-м, когда поссорился c другом на турнире по перетягиванию на пальцах. Эта забава весьма популярна в северных странах — но Матти отнесся к ней чересчур серьезно, попытавшись зарезать оппонента. Правда, адекватным в тот момент он не был — в крови обнаружили 3,4 промилле.
Между двумя тюремными сроками Нюкянен регулярно попадал в другие истории. Бил жену, доставщика пиццы и вообще многих, кто попадался ему под руку в моменты, когда он был не в духе. И, разумеется, выпивал не переставая. «Мы много раз пытались ему помочь, — рассказывал тренер Матти. — Неоднократно отправляли его в клинику. Но как только он оттуда возвращался, так начинал снова пить».
Некое просветление в жизни Нюкянена наступило только в 2018 году, когда ему диагностировали диабет. Его имя наконец-то пропало из скандальной хроники — а до этого редакторы в Финляндии шутили, что благодаря Матти продали больше газет, чем кому-либо другому живущему на Земле. Нюкянен вновь женился — и, как говорили, был доволен своим последним браком. И, по слухам, почти не пил.
Но счастье было недолгим. Здоровье Нюкянена было безнадежно подорвано — и в феврале 2019 года он скончался в возрасте 55 лет. Официальными причинами смерти стали панкреатит и пневмония. «Привет из ада», — так великий чемпион назвал свою автобиографию, отмечая, что хуже его жизнь быть не могла. А незадолго до смерти, выступая перед публикой, пошутил: «Считайте, что вам повезло, если вас зовут не Матти Нюкянен».
И все же в истории он останется непревзойденным в своем виде спорта чемпионом, вдохновившим многих людей.