Снимался в порно и пил с 14: отморозок четыре раза выиграл Олимпиаду

Отец отправил Матти на трамплин неподалеку от их дома в Ювяскюля, когда тому было всего восемь лет. «С тех пор все, что я хотел — это прыгать, прыгать и еще раз прыгать», — вспоминал Нюкянен. Но через шесть лет в его жизни появилась еще одна страсть. Те, кто были в Финляндии, могли слышать шутку: в пятницу вечером там и дети пьяные. Хотя в Стране Суоми алкоголизм долгие годы остается реальной проблемой, которую не способны победить никакие «сухие законы», это, конечно, преувеличение. Но не в случае Нюкянена. Он впервые попробовал алкоголь в 14 лет — и с тех пор не терял к нему вкуса.