Четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам погиб в пожаре

Лыжник в своей карьере четыре раза подряд — с 1981 по 1984 год — выигрывал гонку на 70 километров, которая проходила в рамках чемпионата СССР. Этот результат остается уникальным достижением в истории отечественного лыжного спорта, повторить подобное не удалось еще ни одному лыжнику. На счету Сокарева также два победы на марафоне «Праздник Севера». В своей карьере лыжник также выигрывал бронзовую награду чемпионата СССР на дистанции в 15 километров и аналогичную медаль на одном из этапов Кубка мира.