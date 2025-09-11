Ричмонд
Четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам погиб в пожаре

Мастер спорта международного класса, четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев погиб в пожаре во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на региональные службы.

Источник: ТАСС

Указано, что огонь вспыхнул в деревне Ненимяки около полуночи с 9 на 10 сентября. Пожар охватил шесть гаражей и распространился на площади более 300 кв. м.

Сокареву было 68 лет.

Лыжник в своей карьере четыре раза подряд — с 1981 по 1984 год — выигрывал гонку на 70 километров, которая проходила в рамках чемпионата СССР. Этот результат остается уникальным достижением в истории отечественного лыжного спорта, повторить подобное не удалось еще ни одному лыжнику. На счету Сокарева также два победы на марафоне «Праздник Севера». В своей карьере лыжник также выигрывал бронзовую награду чемпионата СССР на дистанции в 15 километров и аналогичную медаль на одном из этапов Кубка мира.