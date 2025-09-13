Хейди Венг: никогда не была такой легкомысленной, как в этом году

"Всё было немного иначе. И я просто старалась огородиться от всего этого. Отношения закончились задолго до того, как о них стало известно в мае. Если быть точным, на пять месяцев раньше — в разгар Кубка мира. Это уже было в прошлое Рождество. Но я старалась не зацикливаться на этом во время сезона, чтобы оставаться в той атмосфере, где всё вращается вокруг лыж. Поэтому я, честно говоря, всё держала в себе. Но в конце концов это стало просто невозможно.