Главный тренер сборной ХМАО рассказал, почему Устюгов пропустит летний чемпионат России

«Сергей Устюгов принял решение пропустить летний чемпионат России. Сейчас у него индивидуальная подготовка. Решение было принято совместно с ним и его тренером. Посоветовались, пообщались и приняли такое решение», — приводит слова Турышева «Матч ТВ».