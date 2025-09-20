Российская фристайлистка обратилась к FIS с просьбой о допуске к Олимпиаде

Таталиной 25 лет, она является чемпионкой мира 2021 года и серебряным призером Всемирных экстремальных игр — 2024. В апреле 2022 года в открытом письме на имя министра спорта России Олега Матыцина Таталина обвинила занимавшего пост старшего тренера сборной России Васильева в том, что он требовал от нее перечислить половину заработанных средств за победу на чемпионате мира 2021 года. Впоследствии, по словам Таталиной, тренеры национальной команды объявили ей бойкот, что привело к срыву подготовки к Олимпиаде в Пекине. Сам Васильев заявил, что никогда не просил спортсменов перечислять призовые, а наоборот, специалисты из своих средств оплачивали восстановление спортсменки.