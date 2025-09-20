Российская фристайлистка обратилась к FIS с просьбой о допуске к Олимпиаде

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российская фристайлистка Анастасия Таталина обратилась к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с просьбой допустить ее до Олимпийских игр 2026 года.
FIS в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.
«Это был долгий и непростой путь с момента последних Олимпийских игр. У меня не было возможности выступать на соревнованиях — не из-за травм или результатов, а из-за решений, которые были далеко вне моего контроля. Теперь все сводится к одному вопросу: позволят ли мне наконец вернуться на мировую арену, которую я люблю больше всего? Это мой шанс сохранить олимпийскую мечту живой. FIS, пожалуйста, позвольте мне соревноваться снова», — написала спортсменка в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Таталиной 25 лет, она является чемпионкой мира 2021 года и серебряным призером Всемирных экстремальных игр — 2024. В апреле 2022 года в открытом письме на имя министра спорта России Олега Матыцина Таталина обвинила занимавшего пост старшего тренера сборной России Васильева в том, что он требовал от нее перечислить половину заработанных средств за победу на чемпионате мира 2021 года. Впоследствии, по словам Таталиной, тренеры национальной команды объявили ей бойкот, что привело к срыву подготовки к Олимпиаде в Пекине. Сам Васильев заявил, что никогда не просил спортсменов перечислять призовые, а наоборот, специалисты из своих средств оплачивали восстановление спортсменки.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина‑д’Ампеццо. Российские спортсмены в большинстве зимних видов спорта на данный момент отстранены от участия в международных турнирах.