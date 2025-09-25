FIS отложила решение по допуску россиян до 21 октября

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до отбора на Олимпиаду 2026 года на следующем совете организации 21 октября, сообщила президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг.
FIS в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. В понедельник в FIS сообщили РИА Новости, что рассмотрят вопрос допуска россиян и белорусов до отбора на Олимпиаду на запланированном в среду совете организации.
«Это обсуждалось. Конечно, есть разные точки зрения, но нет никаких сомнений в том, за что выступаю я и Норвегия. Окончательное решение будет принято на новом заседании 21 октября. Нет резких разногласий, но взгляды немного различаются в зависимости от того, откуда вы приехали, насколько вы вовлечены и являетесь ли вы организатором соревнований. Это была долгая дискуссия», — приводит слова Дюрхауг NRK.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина‑д’Ампеццо.