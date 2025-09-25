Федерика Бриньоне — о сроках восстановление после травмы: могут выйти за пределы ОИ-2026

Призёр двух Олимпиад, двукратная чемпионка мира итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне рассказала о том, как проходит ей восстановление после серьёзного перелома ноги, который она получила в апреле на чемпионате Италии. Горнолыжница отметила, что может не успеть восстановиться к Олимпийским играм в Милане и Кортине-д’Ампеццо, которые пройдут с 6 по 22 февраля.