Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бородавко обвинил FIS в нежелании допускать Россию: «Очень много делается для этого»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о шансах национальной команды выступить на Олимпиаде 2026 года.

Источник: Carl Sandin\Zuma\TASS

24 сентября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отложила до 21 октября принятие решения по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, включая предстоящие Игры.

«Маленький шанс есть, но мы не ждем каких-то дополнительных бонусов в сторону увеличения нашей квоты. Или же они ищут официальные пути нас как-то заблокировать, не пускать на этапы. Поверьте, очень много делается как раз для этого. Не для того, чтобы, наоборот, нас допустить, а как можно дольше держать нас на почтенном расстоянии от всех мировых и европейских соревнований, не пустить на Олимпиаду. Для них это самая главная задача. Они и не скрывают этого. Мы не питаем иллюзий по этому поводу», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее спортивный директор МОК Пьер Дюкрей рассказал, что есть вероятность того, что российским лыжникам будет дан шанс отобраться на Олимпиаду.

Отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой FIS действует с марта 2022 года.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.