Бородавко обвинил FIS в нежелании допускать Россию: «Очень много делается для этого»

24 сентября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отложила до 21 октября принятие решения по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, включая предстоящие Игры.
«Маленький шанс есть, но мы не ждем каких-то дополнительных бонусов в сторону увеличения нашей квоты. Или же они ищут официальные пути нас как-то заблокировать, не пускать на этапы. Поверьте, очень много делается как раз для этого. Не для того, чтобы, наоборот, нас допустить, а как можно дольше держать нас на почтенном расстоянии от всех мировых и европейских соревнований, не пустить на Олимпиаду. Для них это самая главная задача. Они и не скрывают этого. Мы не питаем иллюзий по этому поводу», — сказал Бородавко «СЭ».
Ранее спортивный директор МОК Пьер Дюкрей рассказал, что есть вероятность того, что российским лыжникам будет дан шанс отобраться на Олимпиаду.
Отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой FIS действует с марта 2022 года.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.