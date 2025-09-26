«Очередная слабость». Почему FIS тормозит допуск российских лыжников

«Маленький шанс есть, но мы не ждем каких-то дополнительных бонусов в сторону увеличения нашей квоты. Или же они ищут официальные пути нас как-то заблокировать, не пускать на этапы. Поверьте, очень много делается как раз для этого. Не для того, чтобы, наоборот, нас допустить, а как можно дольше держать нас на почтенном расстоянии от всех мировых и европейских соревнований, не пустить на Олимпиаду. Для них это самая главная задача. Они и не скрывают этого. Мы не питаем иллюзий по этому поводу», — сказал Бородавко «Спорт-Экспрессу».