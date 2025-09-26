Ричмонд
Призер Олимпиады назвал главную проблему лыжных гонок в России

Александр Панжинский заявил, что в России не хватает высокогорных лыжных баз, из-за чего спортсменам приходится проводить сборы в Европе.

Источник: https://t.me/nalyzhi

Отсутствие баз в горах является главной проблемой лыжных гонок в России, заявил Metaratings серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский.

По словам Панжинского, из-за отсутствия подходящих баз спортсменам приходится российским проводить сборы в Европе.

«Наши спортсмены едут на сборы в Европу не от хорошей жизни. Баз действительно не хватает. Не хватает высокогорных баз, наши лыжники едут в Европу не на равнинные сборы, а только в горы», — сказал Панжинский.

Бывший лыжник считает, что в России нужно создать хорошую, и удобную базу. «К сожалению, таковой в России пока нет. Это самая главная проблема российских лыж. Циклические виды спорта нуждаются в среднегорной и высокогорной подготовке», — заключил Панжинский.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ранее также говорила, что российским спортсменам «очень необходима» хорошая высокогорная база для подготовки.