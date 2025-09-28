Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трехкратный чемпион России по лыжным гонкам попался на допинге

Андрей Парфенов сдал положительную допинг-пробу на мельдоний. Он заявил, что для него это стало шоком и он пытается выяснить, как мельдоний попал в его организм. На последнем ЧР он взял серебро в командном спринте.

Трехкратный чемпион России в лыжных гонках 37-летний Андрей Парфенов сообщил, что сдал положительную допинг-пробу на мельдоний. Видео с заявлением спортсмена опубликовано в телеграм-канале команды «Лыжные гонки 47».

«Для меня этот результат стал шоком, и сейчас я разбираюсь, как эта субстанция могла попасть в мой организм», — сказал Парфенов, добавив, что всегда «максимально внимательно» относился к питанию и спортивным добавкам.

В сообщении команды отмечается, что следы мельдония в пробе Парфенова «едва превышают допустимые значения».

Парфенов становился чемпионом России в спринте свободным стилем (2015 год), спринте классическим стилем и командном спринте (2019), является призером этапов Кубка мира.

В марте 2025-го он взял серебро чемпионата России в Казани в командном спринте с Андреем Красновым. В той гонке они уступили только Александру Большунову и Савелию Коростелеву.