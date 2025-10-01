Шведская лыжница переехала на секретный адрес из-за преследователя

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Бронзовый призер Олимпийских игр шведская лыжница Фрида Карлссон призналась, что была вынуждена сменить место жительства и переехать на секретный адрес из-за преследования со стороны 64-летнего мужчины.
Весной преследователь Карлссон получил условный срок и штраф в размере 40 тысяч крон (более 3,5 тысячи евро). После вынесения приговора прокурор и адвокат преследователя спортсменки подали апелляцию, которая в настоящее время ожидает рассмотрения в апелляционном суде.
По словам 26-летней спортсменки, история с преследователем повлияла на нее сильнее, чем она осознает.
«Я выросла в довольно тепличных условиях, если можно так сказать. Никогда не запирала машину или дом. Просто наивная и доверчивая девушка из маленького Соллефтео. Но сейчас… Сейчас что-то пробралось внутрь моего маленького защитного барьера», — цитирует Карлссон Expressen.
«Мне все же пришлось сделать некоторые вещи, чтобы обрести новую уверенность в себе. Пришлось начать все сначала. Во-первых, я получила статус защищенной личности, во-вторых, я переехала на новый адрес», — добавила спортсменка.
Мужчина, который ранее находился под стражей с 21 февраля, утверждал, что состоял со спортсменкой в отношениях, общаясь с ней посредством текстовых сообщений. За время преследования с октября 2023 года он совершил 207 звонков на номер телефона Карлссон и отправил ей множество текстовых сообщений. В мае 2024 года мужчина бежал за лыжницей во время забега в Стокгольме. В ноябре 2024 года суд запретил ему приближаться к Карлссон, однако он несколько раз нарушал запрет. Кроме того, сталкер хранил более семи тысяч фотографий трехкратной чемпионки мира у себя на телефоне.