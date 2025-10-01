Шведская лыжница переехала на секретный адрес из-за преследователя

Мужчина, который ранее находился под стражей с 21 февраля, утверждал, что состоял со спортсменкой в отношениях, общаясь с ней посредством текстовых сообщений. За время преследования с октября 2023 года он совершил 207 звонков на номер телефона Карлссон и отправил ей множество текстовых сообщений. В мае 2024 года мужчина бежал за лыжницей во время забега в Стокгольме. В ноябре 2024 года суд запретил ему приближаться к Карлссон, однако он несколько раз нарушал запрет. Кроме того, сталкер хранил более семи тысяч фотографий трехкратной чемпионки мира у себя на телефоне.