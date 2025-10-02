Ричмонд
Лыжница Линн Сван: не хочу соревноваться, если россиян допустят на Олимпиаду

Многократная победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Линн Сван рассказала, как отнесётся к тому, если российских спортсменов допустят на Олимпийские игры.

Источник: Getty Images

— Как бы вы отнеслись к тому, если бы пришлось соревноваться с российскими лыжниками на Олимпиаде?

— Мой ответ — тогда я не хочу соревноваться. Однако я ведь не знаю, как себя почувствую, если окажусь на старте Олимпийских игр и они будут там. Может быть, я буду в суперформе, а ведь у меня ещё никогда не было медалей на Олимпиаде. Но я могу лишь надеяться, что у меня хватит твёрдости в тот момент. Потому что последнее, чего я хочу — это потерять свою принципиальность в таком вопросе. Есть вещи важнее спорта, — приводит слова Сван Expressen.

21 октября состоится внеочередное заседание совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), на котором будет решено, допустить ли российских спортсменов до отбора на Олимпийские игры — 2026.