«Сложно перепрыгивать себя, не видя перспектив». Летающие лыжники тоже надеются на допуск к Олимпиаде

— Свою готовность я ощущаю не ниже, чем было раньше. Если мы берем мой средний плохой результат — 20-е место, то на шести-восьми стартах необходимо выступить. Конечно, можно и лучше выступать, но здесь нам сначала нужно будет решить вопросы экипировки и всего остального. Так что загадывать с этим не будем. Необходимо три-четыре соревновательных уик-энда как минимум проехать. Как раз общались вчера с тренером по этому поводу. Он говорит, что если нас выпустят хотя бы на три этапа Кубка мира, то на всех этих трех стартах нужно быть в тройке, чтобы получить олимпийскую лицензию. В данный момент это, конечно, результат запредельный. Повторюсь, мы не знаем, чего нам ожидать от экипировки, как нас будут судить в этом плане и как измерять. Готовимся к тому, что все будет строго.