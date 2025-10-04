Клебо озвучил позицию по участию в Олимпиаде в случае допуска россиян

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что не рассматривал идею бойкотировать зимние Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо в случае допуска российских спортсменов.
Ранее шведская лыжница Линн Сван заявила изданию Expressen, что может бойкотировать Олимпийские игры, если до участия в них допустят россиян. Комментируя высказывания шведки, Клебо заявил, что он еще не решил, уместен ли бойкот в такой ситуации.
«Честно говоря, я еще не дошел до этого. Сначала посмотрим, каким будет решение, а потом уже будем его обсуждать», — цитирует Клебо NRK.
Решение о допуске российских спортсменов к олимпийскому отбору будет рассмотрено 21 октября на внеочередном заседании совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).