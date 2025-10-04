Клебо озвучил позицию по участию в Олимпиаде в случае допуска россиян

Ранее шведская лыжница Линн Сван заявила изданию Expressen, что может бойкотировать Олимпийские игры, если до участия в них допустят россиян. Комментируя высказывания шведки, Клебо заявил, что он еще не решил, уместен ли бойкот в такой ситуации.