Клебо заявил, что скучает по конкуренции с российскими лыжниками

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо признался, что ему не хватает той конкуренции, что раньше была у него с лыжниками сборной России.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине. 21 октября на внеочередном заседании совета FIS будет рассмотрен вопрос допуска российских спортсменов к олимпийскому отбору.
«Я в некотором смысле скучаю по той конкуренции и тем сражениям, что у нас были. Именно поэтому я считаю, что не стоит смешивать политику и спорт», — цитирует Клебо Aftonbladet.
Ранее норвежец заявил, что не рассматривал идею бойкотировать зимние Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо в случае допуска российских спортсменов.