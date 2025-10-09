Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клебо заявил, что скучает по конкуренции с российскими лыжниками

Олимпийский чемпион Клебо признался, что скучает по конкуренции с россиянами.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо признался, что ему не хватает той конкуренции, что раньше была у него с лыжниками сборной России.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине. 21 октября на внеочередном заседании совета FIS будет рассмотрен вопрос допуска российских спортсменов к олимпийскому отбору.

«Я в некотором смысле скучаю по той конкуренции и тем сражениям, что у нас были. Именно поэтому я считаю, что не стоит смешивать политику и спорт», — цитирует Клебо Aftonbladet.

Ранее норвежец заявил, что не рассматривал идею бойкотировать зимние Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо в случае допуска российских спортсменов.