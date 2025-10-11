Российские лыжники смогут пройти олимпийский отбор до 22 января. Скандинавы снова недовольны

Сборные Норвегии и Швеции по лыжным гонкам резко отреагировали на публикацию в скандинавских СМИ нового регламента отбора на Олимпиаду-2026. Ранее этот процесс предполагалось завершить 14 декабря 2025 года. Но теперь по просьбе «малых наций» список участников Игр будет закрыт только 22 января 2026 года — за 16 дней до первого старта в Кортина-д’Ампеццо.
Таким образом, оставшиеся 10 мужских и 10 женских квот будут распределены по итогам пяти этапов Кубка мира и шести гонок на «Тур де ски». Это хороший вариант, чтобы набрать очки FIS, — в том числе для россиян, если им предоставят нейтральный статус. Однако отсрочка с формированием олимпийской заявки вызвала гнев в Норвегии и Швеции, где также претендуют на дополнительные путевки в случае проблем у «малых наций» и России.
Россия — «малая нация»?
Первый старт лыжников на Олимпиаде-2026 — женский скиатлон — состоится 7 февраля 2026 года, до него без малого четыре месяца. Однако распределение основной массы национальных квот завершено еще в прошлом сезоне. 138 мест в олимпийских заявках уже отданы национальным федерациям, которые будут распределять персональные приглашения на основании внутреннего отбора.
«Бесхозными» остаются только 10 мужских и 10 женских путевок, которые международная федерация собиралась распределить в рамках проекта по расширению географии — между «малыми нациями» (странами, в которых популярность «равнинных лыж» находится на низком уровне). Но из-за геополитической ситуации в список экзотов неожиданно может попасть Россия — одна из наиболее успешных лыжных держав в истории.
Два с половиной года FIS всячески уклонялась от политически сложного решения и даже от обсуждения вопроса о предоставлении россиянам нейтрального статуса. Дело сдвинулось, только когда замаячила перспектива полного отстранения наших лыжников от Олимпиады-2026. Если не открыть для них стартующий 28 ноября Кубок мира, у нейтралов не будет даже теоретического шанса выступить в Кортина-д’Ампеццо.
Но заседавший в конце сентября в Цюрихе совет FIS не принял никакого решения — глава FIS, швед с британским паспортом Йохан Элиаш, не сумел продавить антироссийское норвежско-канадское лобби. Вопрос отложен до нового заседания, которое состоится 21 октября. Отступать на нем действительно некуда, ведь для обработки заявок на нейтральный статус чиновникам тоже нужно время.
Если вопрос о допуске нейтральных россиян на Кубок мира решится положительно, наша страна должна подняться в рейтинге FIS выше таких конкурентов, как Кения, Гаити, Малайзия и так далее. Надо полагать, это не составит проблем. Хотя мы в любом случае сможем претендовать только на одну мужскую и на одну женскую путевку. Не густо, и мы точно мимо эстафет и командного спринта, но это больше, чем ничего.
Осталось только преодолеть все проблемы с участием в этапах Кубка мира — ведь, помимо нейтрального статуса, придется еще получать визы в недружественные страны Европы. Первые большие старты предстоящего лыжного сезона намечены в Финляндии, Норвегии, Швейцарии, Италии и Германии. Сложности не исключены, поэтому перенос дедлайна с 14 декабря на 22 января (последняя дата — это начало олимпийской паузы в соревнованиях) — в нашей ситуации очень к месту.
«Нас интересует совсем другое решение»
Помимо прочего, в решении FIS по дате есть и спортивный резон, ведь если закрыть все заявки в середине декабря, многие лыжники после западного Рождества снимутся со всех соревнований, сосредоточившись на подготовке к Играм-2026. Наверняка многие звезды, обеспечившие себе место в олимпийской заявке, в любом случае поступят именно так. Но то, что интрига с последними путевками в Кортина-д’Ампеццо будет держаться до упора, подогреет интерес к январским стартам. Ну и плюс возможное возращение россиян на первые международные старты почти за четыре года. Нам пропускать их в случае допуска не будет никакой возможности, хотя вопрос отбора всего одного лыжника и одной лыжницы для ОИ встанет на национальном уровне в полный рост, с учетом огромной внутренней конкуренции.
Так чем же недовольны сейчас норвежцы и шведы? Дело в том, что эти сборные, занимающие первое и второе места в рейтинге FIS, пока имеют право заполнить в мужской заявке лишь семь мест при максимальной квоте в восемь лыжников. Если «малые нации» не сумеют выполнить квалификационный норматив, эти путевки отойдут Норвегии и Швеции. Это даст дополнительные возможности, чтобы варьировать заявки на отдельные гонки (на них можно выставлять не более четырех лыжников от страны или одну команду).
Плюс-минус один олимпиец в непростых финансовых условиях — принципиально, ведь на подготовку спортсмена топ-уровня к топ-старту нужны большие деньги. Именно поэтому тренер мужской сборной Швеции Ларс Юнг в интервью Expressen назвал туман вокруг восьмой путевки на ОИ-2026 «беспорядком».
Помимо прочего, история с допуском россиян имеет политический окрас, поскольку некоторые скандинавские лыжники (например, шведка Линн Сван) смешивают международные старты с посиделками политических активистов и отказываются соревноваться с представителями нашей страны даже в нейтральном статусе. При этом самый титулованный лыжник современности, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо признал, что скучает по борьбе с россиянами. «Я по-прежнему выступаю за то, чтобы они не участвовали, но в то же время я скучаю по соревнованиям и дуэлям, которые у нас были. Вот почему все усложняется, когда смешивают политику и спорт таким образом», — приводит слова норвежца Aftonbladet.
«Олимпийская квота России, если таковая будет, составит два человека — один мужчина и одна женщина», — подтвердил в подкасте Race Ready главный тренер сборной США по лыжным гонкам Крис Гровер.
«Давайте дождемся 21 октября, не будем опережать события, — предложил в разговоре с “СЭ” тренер Александра Большунова Юрий Бородавко. — Каждый волен озвучивать свое видение этого вопроса. Но мы будем ориентироваться на официальную версию. Лично для меня важно хоть какое-то представительство нашей страны. Но судя по тому, как было в Париже, будут выбирать, скорее всего, или статистов, или тех людей, которые не будут претендовать ни на какие медали. Нас интересует совсем другое решение».
Автор: Олег Шамонаев