Российские лыжники смогут пройти олимпийский отбор до 22 января. Скандинавы снова недовольны

Помимо прочего, в решении FIS по дате есть и спортивный резон, ведь если закрыть все заявки в середине декабря, многие лыжники после западного Рождества снимутся со всех соревнований, сосредоточившись на подготовке к Играм-2026. Наверняка многие звезды, обеспечившие себе место в олимпийской заявке, в любом случае поступят именно так. Но то, что интрига с последними путевками в Кортина-д’Ампеццо будет держаться до упора, подогреет интерес к январским стартам. Ну и плюс возможное возращение россиян на первые международные старты почти за четыре года. Нам пропускать их в случае допуска не будет никакой возможности, хотя вопрос отбора всего одного лыжника и одной лыжницы для ОИ встанет на национальном уровне в полный рост, с учетом огромной внутренней конкуренции.