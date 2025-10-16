Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийский чемпион заявил, что сделал бы из Финляндии Хиросиму

Советский биатлонист Александр Тихонов, являющийся четырехкратным олимпийским чемпионом, ответил президенту Лыжной ассоциации Финляндии Сирпе Коркатти, заявившей, что россиянам не разрешат выступить в Финляндии на этапе Кубка мира, даже если Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустит Россию до соревнований, передает «ВсеПроСпорт».

Источник: РИА "Новости"

«Я бы из этой страны проклятых чухонцев сделал Хиросиму. В назидание всем остальным странам. Надо думать о спорте, а не о политике. Они все перепутали. Я еще со временем СССР говорил, что у нас нет друзей кроме солдат и моряков», — сказал Тихонов.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д’Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS, который состоится 21 октября.

Этап Кубка мира в финском городе Рука пройдет с 28 по 30 ноября.