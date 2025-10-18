NRK: FIS разослала федерациям аргументы за допуск россиян

ТАСС, 18 октября. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разослала национальным ассоциациям письмо, указав в нем несколько причин в пользу того, чтобы допустить российских спортсменов до участия в соревнованиях. Об этом сообщил телеканал NRK.
Вопрос допуска россиян будет рассмотрен FIS 21 октября.
«Спортсмены должны быть в центре нашего мышления, свободными от политического давления и влияния. Ни один спортсмен не может самостоятельно решать, где ему родиться. Исходя из этого, мы должны поддерживать всех спортсменов и гарантировать, что они не будут использоваться в качестве орудия в политической игре», — говорится в письме FIS к федерациям.
В FIS также призвали придерживаться политического нейтралитета в вопросе участия спортсменов из России в международных турнирах. «Важно подчеркнуть, что в нашем уставе указано, что FIS политически нейтрален. Этот принцип священен, он основан на вере в то, что спорт объединяет человечество. Международные соревнования создают мост между людьми и странами», — заключили в организации.
Согласно NRK, FIS инициировала опрос среди ассоциаций на тему, хотят ли они, чтобы россияне участвовали в чемпионате мира и Олимпийских играх в этом сезоне. Цель опроса — собрать мнения членов организации «по деликатной и важной теме, прежде чем будут предприняты дальнейшие шаги». Крайний срок для предоставления ответа был в пятницу. Все ответы рассматривались конфиденциально, а результаты голосования «будут использоваться исключительно для внутренних обсуждений FIS и не будут опубликованы или переданы третьим лицам».
Вопрос с допуском россиян на турниры FIS.
Положительное решение на совете FIS позволит россиянам выступить на этапах Кубка мира, которые станут отборочными соревнованиями на Олимпиаду. Первые старты по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью и сноуборду запланированы на ноябрь. 16 октября президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что россиянам не позволят выступить на этапе Кубка мира в Руке даже в случае допуска. Турнир должен пройти с 28 по 30 ноября.
19 сентября спортивный директор Международного олимпийского комитета Пьер Дюкрей сообщил, что FIS может рассмотреть вопрос участия россиян в международных турнирах. Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с марта 2022 года, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. При этом ее президент Йохан Элиаш ранее неоднократно заявлял о необходимости допуска спортсменов обеих стран до Олимпиады 2026 года.
FIS осталась единственной федерацией, которая не приняла решения относительно возможности россиянам отобраться на Олимпиаду-2026, которая пройдет в Италии. Большинство федераций оставили отстранение спортсменов из России в силе. На данный момент только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов смогли отобраться на Олимпиаду. Такую возможность еще имеют конькобежцы и шорт-трекисты.