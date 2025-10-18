Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии отреагировали на письмо FIS насчет допуска россиян

Глава Федерации лыжного спорта Финляндии сочла письмо FIS попыткой давления.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава Федерации лыжного спорта Финляндии Сирпа Коркатти назвала попыткой давления письмо Международной федерации лыжного спорта (FIS) с предложением допустить россиян к участию в международных соревнованиях.

FIS рассмотрит вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до отбора на Олимпиаду 2026 года на совете организации 21 октября. Ранее издание NRK сообщило, что FIS провела тайный опрос среди национальных федераций по вопросу возвращения россиян и белорусов к участию в чемпионате мира и Олимпийских играх в этом сезоне, а также привела аргументы в пользу их возвращения.

«Это немного странно. В каком-то смысле хорошо, что с федерациями консультируются, но когда вы пытаетесь повлиять на их мнение, это уже совсем другой вопрос. Наша позиция не изменилась и не изменится. Нам даже не пришлось это обсуждать. Страны Северной Европы, как и многие другие, решительно против возвращения России. Их позиция не изменится из-за такого письма», — цитирует Коркатти издание Iltalehti.

Ранее Коркатти заявила, что российские лыжники не выступят на этапе Кубка мира в Рука даже в случае допуска со стороны FIS из-за запрета на въезд в страну. Соревнования должны пройти с 28 по 30 ноября.