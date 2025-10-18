В Финляндии отреагировали на письмо FIS насчет допуска россиян

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава Федерации лыжного спорта Финляндии Сирпа Коркатти назвала попыткой давления письмо Международной федерации лыжного спорта (FIS) с предложением допустить россиян к участию в международных соревнованиях.
FIS рассмотрит вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до отбора на Олимпиаду 2026 года на совете организации 21 октября. Ранее издание NRK сообщило, что FIS провела тайный опрос среди национальных федераций по вопросу возвращения россиян и белорусов к участию в чемпионате мира и Олимпийских играх в этом сезоне, а также привела аргументы в пользу их возвращения.
«Это немного странно. В каком-то смысле хорошо, что с федерациями консультируются, но когда вы пытаетесь повлиять на их мнение, это уже совсем другой вопрос. Наша позиция не изменилась и не изменится. Нам даже не пришлось это обсуждать. Страны Северной Европы, как и многие другие, решительно против возвращения России. Их позиция не изменится из-за такого письма», — цитирует Коркатти издание Iltalehti.
Ранее Коркатти заявила, что российские лыжники не выступят на этапе Кубка мира в Рука даже в случае допуска со стороны FIS из-за запрета на въезд в страну. Соревнования должны пройти с 28 по 30 ноября.