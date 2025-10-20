FIS рассмотрит допуск россиян на Олимпиаду. Каковы шансы поехать на Игры

«Думаю, FIS будет более детально обсуждать, сколько человек поедут и кто поедет, кто соответствует требованиям. Думаю, о каком‑то увеличении квоты вопросов здесь не стоит, поскольку допуски можно получать только на этапах Кубка мира. Так что у FIS есть над чем подумать и как это сделать. Все‑таки Норвегия закрыла въезд российским представителям, как и Финляндия. Только швейцарский Давос остается, по сути, который может принять этап. Там много вопросов, которые надо действительно проработать», — сказал Бородавко «Матч ТВ».