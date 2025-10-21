Ричмонд
«Отстранить»: сборная Норвегии грозит бойкотом из-за допуска россиян

Сборная Норвегии грозит бойкотом турниров в случае допуска российских лыжников.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Главный тренер мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум допустил возможность бойкота международных соревнований в случае допуска российских спортсменов.

«Я считаю, что мы не должны с ними соревноваться. Я не вижу, что изменилось по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Мое твердое убеждение: их все равно следует отстранить. Я думаю, что бойкот сработает», — цитирует Носсума Nettavisen.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до отбора на Олимпиаду 2026 года на совете организации 21 октября. Ранее издание NRK сообщило, что FIS провела тайный опрос среди национальных федераций по вопросу возвращения россиян и белорусов к участию в чемпионате мира и Олимпийских играх в этом сезоне, а также привела аргументы в пользу их возвращения.

Позже глава Федерации лыжного спорта Финляндии Сирпа Коркатти назвала это письмо попыткой давления. FIS в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.