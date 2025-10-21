«Отстранить»: сборная Норвегии грозит бойкотом из-за допуска россиян

«Я считаю, что мы не должны с ними соревноваться. Я не вижу, что изменилось по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Мое твердое убеждение: их все равно следует отстранить. Я думаю, что бойкот сработает», — цитирует Носсума Nettavisen.