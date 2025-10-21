Волошин назвал шантажом заявления Норвегии о бойкоте из-за россиян

ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Заявления норвежских лыжников о бойкоте в случае допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов являются откровенным шантажом, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
Ранее восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген и двукратная чемпионка мира Тириль Венг высказались против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. По их мнению, пока продолжается конфликт на Украине, сборная России не должна быть допущена к Олимпиаде и другим стартам. Позднее главный тренер мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум допустил возможность бойкота международных соревнований в случае допуска спортсменов из РФ.
«Норвежцы ради поддержки собственной искусственно созданной монополии на лыжный спорт готовы пойти на крайние меры. Их заявление о бойкоте в случае допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов — откровенный шантаж. Это яркое подтверждение того факта, что “спорт вне политики” давно стал ее инструментом. И норвежские лыжники в полной мере использует этот инструмент в своих интересах, прикрываясь некой моралью. Ведь наши спортсмены — единственные, кому они (норвежские спортсмены — ред.) могут проиграть в честной борьбе», — сказал сенатор.
Он добавил, что представители Норвегии громкими заявлениями фактически расписалась в своей трусости и страхе перед российскими спортсменами. Волошин также выразил уверенность, что Россия и Белоруссия в любом случае вернутся в большой спорт, несмотря на сопротивление.