Волошин назвал шантажом заявления Норвегии о бойкоте из-за россиян

«Норвежцы ради поддержки собственной искусственно созданной монополии на лыжный спорт готовы пойти на крайние меры. Их заявление о бойкоте в случае допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов — откровенный шантаж. Это яркое подтверждение того факта, что “спорт вне политики” давно стал ее инструментом. И норвежские лыжники в полной мере использует этот инструмент в своих интересах, прикрываясь некой моралью. Ведь наши спортсмены — единственные, кому они (норвежские спортсмены — ред.) могут проиграть в честной борьбе», — сказал сенатор.