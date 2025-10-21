Лыжников и сноубордистов России не допустили до международных соревнований

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение не допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях даже в качестве нейтральных атлетов, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Ранее сообщалось, что FIS во вторник, 21 октября, рассмотрит вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до отбора на Олимпиаду 2026 года на совете организации.
«Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) выражает глубокое разочарование сегодняшним решением совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда о дальнейшем лишении российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях даже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Это решение продолжает дискриминационную политику в отношении наших спортсменов, противоречащую основополагающему принципу политического нейтралитета, закрепленному в уставе FIS. АЛВСР продолжает решительно выступать за равное и справедливое отношение к нашим спортсменам», — говорится в заявлении ФЛГР.
«Мы будем продолжать активно использовать все доступные средства, чтобы гарантировать, что спортсмены не будут наказаны по политическим причинам, не зависящим от них, в том числе путем обращения в судебные инстанции. АЛВСР по-прежнему привержена принципам справедливости, недискриминации и равенства в спорте», — добавляется в сообщении.
Ранее издание NRK сообщило, что FIS провела тайный опрос среди национальных федераций по вопросу возвращения россиян и белорусов к участию в чемпионате мира и Олимпийских играх в этом сезоне, а также привела аргументы в пользу их возвращения. Позже глава Федерации лыжного спорта Финляндии Сирпа Коркатти назвала это письмо попыткой давления.
FIS в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине. С 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина‑д'Ампеццо пройдут зимние Олимпийские игры 2026 года.