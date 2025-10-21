Российских лыжников не допустили до отбора на Паралимпиаду

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать россиян до участия в отборочных соревнованиях на зимние Паралимпийские игры 2026 года.
В конце сентября в рамках генассамблеи в Сеуле члены Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России и против продления частичной приостановки членства ПКР. Российским паралимпийцам вернули право участвовать с флагом, гимном и другими национальными атрибутами в соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет IPC (легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба).
«Совет FIS собрался во вторник и проголосовал за то, чтобы не допускать спортсменов из России и Белоруссии в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) до квалификационных соревнований на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. Статус AIN был определен Международным олимпийским комитетом как возможный путь для участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх, при этом каждая международная федерация остается ответственной за принятие решения о том, допускать ли этих спортсменов к участию в существующей системе квалификации», — говорится в заявлении FIS на официальном сайте.
Зимние Паралимпийские игры пройдут