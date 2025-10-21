Ричмонд
Российских лыжников не допустили до отбора на Паралимпиаду

Российских лыжников не допустили до отборочных на зимнюю Паралимпиаду-2026.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать россиян до участия в отборочных соревнованиях на зимние Паралимпийские игры 2026 года.

В конце сентября в рамках генассамблеи в Сеуле члены Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России и против продления частичной приостановки членства ПКР. Российским паралимпийцам вернули право участвовать с флагом, гимном и другими национальными атрибутами в соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет IPC (легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба).

«Совет FIS собрался во вторник и проголосовал за то, чтобы не допускать спортсменов из России и Белоруссии в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) до квалификационных соревнований на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. Статус AIN был определен Международным олимпийским комитетом как возможный путь для участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх, при этом каждая международная федерация остается ответственной за принятие решения о том, допускать ли этих спортсменов к участию в существующей системе квалификации», — говорится в заявлении FIS на официальном сайте.

Зимние Паралимпийские игры пройдут 6—15 марта в итальянских городах Милан и Кортина‑д’Ампеццо.

