Российских лыжников не допустили до отбора на Паралимпиаду

«Совет FIS собрался во вторник и проголосовал за то, чтобы не допускать спортсменов из России и Белоруссии в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) до квалификационных соревнований на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. Статус AIN был определен Международным олимпийским комитетом как возможный путь для участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх, при этом каждая международная федерация остается ответственной за принятие решения о том, допускать ли этих спортсменов к участию в существующей системе квалификации», — говорится в заявлении FIS на официальном сайте.