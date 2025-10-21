Ричмонд
«Путин — мой президент, и если это причина, то я готова заплатить цену». Чемпионка ОИ Степанова — о недопуске

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Вероника Степанова прокомментировала решение Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Источник: РИА "Новости"

Ранее совет FIS проголосовал против допуска россиян в качестве нейтральных спортсменов к участию в отборочных соревнованиях Олимпиады-2026.

«Они думают, что наказывают нас, в реальности — наказывают себя. Рейтинги, доходы и, главное, будущее лыжного спорта пострадают. Не выиграет никто. И FIS в очередной раз показал, что нуждается в радикальной реформе. И уверена, президент Элиаш этим и занимается. Желаю ему успеха. И мы еще увидимся на обновленном Кубке мира.

А вообще, все очень просто: Путин — мой президент. И моя страна идет верным курсом. Если это причина, по которой какие-то мутные персонажи без имени не допускают меня к международным соревнованиям, то это та цена, которую я готова заплатить», — сказала Степанова на видео, опубликованном в ее телеграм-канале.