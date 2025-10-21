Губерниев — о недопуске лыжников на ОИ-2026: «Все ожидаемо. Я бы удивился, если нас допустили»

«У меня нет никакой реакции на недопуск от FIS. Мы все в глубине души надеялись, но, как справедливо сказал Печорин Грушницкому в известном произведении: зачем же ты надеялся?



Мы, конечно, предполагали, что у нас два человека — мальчик и девочка будут куда-то допущены, но скорее нет, чем да. Поэтому будем продолжать развивать спорт в стране. Норвежцы не будут бойкотировать соревнования — на паперти их не увидим, копеечку им не подадим.



Все достаточно ожидаемо. Я бы удивился, если нас допустили. Мы предполагали, что это может быть, но поскольку встреча в Будапеште еще впереди, вряд ли что-то могло произойти без каких-то судьбоносных политических моментов», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.