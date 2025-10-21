Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев — о недопуске лыжников на ОИ-2026: «Все ожидаемо. Я бы удивился, если нас допустили»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Источник: vkvideo.ru/@sechka_media

Ранее совет FIS проголосовал против допуска россиян в качестве нейтральных спортсменов к участию в отборочных соревнованиях Олимпиады-2026.

«У меня нет никакой реакции на недопуск от FIS. Мы все в глубине души надеялись, но, как справедливо сказал Печорин Грушницкому в известном произведении: зачем же ты надеялся?

Мы, конечно, предполагали, что у нас два человека — мальчик и девочка будут куда-то допущены, но скорее нет, чем да. Поэтому будем продолжать развивать спорт в стране. Норвежцы не будут бойкотировать соревнования — на паперти их не увидим, копеечку им не подадим.

Все достаточно ожидаемо. Я бы удивился, если нас допустили. Мы предполагали, что это может быть, но поскольку встреча в Будапеште еще впереди, вряд ли что-то могло произойти без каких-то судьбоносных политических моментов», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.