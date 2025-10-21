Ричмонд
«Должны быть вне политики». В FIS сожалеют из-за голосования по России

Член совета FIS Ууситало: жаль, что нам пришлось голосовать по допуску россиян.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Член совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) финн Мартти Ууситало выразил сожаление в связи с тем, что организации пришлось проводить голосование по вопросу допуска российских спортсменов до международных соревнований, и заявил, что спорт должен находиться вне политики.

Во вторник совет FIS принял решение не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов.

«Были самые разные точки зрения, и у всех была возможность высказать свое мнение по этому вопросу, но дискуссия оставалась на очень прагматичном уровне. Крайне печально, что в спорте, который должен быть вне политики, голосуют по таким вещам, но такая ситуация сейчас, к сожалению, сложилась. Конечный результат соответствует позиции Лыжной ассоциации Финляндии и олимпийского комитета», — приводит слова Ууситало Ilta-Sanomat.

FIS в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина‑д’Ампеццо.