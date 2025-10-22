Ричмонд
В Норвегии назвали потерей для мирового спорта отстранение российских лыжников

Норвежский журналист телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт раскритиковал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отказать российским спортсменам в допуске к международным соревнованиям даже в нейтральном статусе, передает Sport24.

Источник: РИА "Новости"

Сальтведт назвал это решение большим поражением для президента FIS Йохана Элиаша и выразил сожаление по поводу отсутствия российских лыжников на стартах.

«Отсутствие российских лыжников на международных стартах — потеря для всего спорта. Лыжные гонки очень скучают по России!» — заявил норвежский журналист. При этом он отметил, что решение FIS противоречит принципам объединяющей силы спорта.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению FIS. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше